Ученые нашли в пиве «вечные химикаты», вызывающие рак

Издание Daily Mail сообщило, что ученые из научно-исследовательского института RTI International, который расположен в Северной Каролине, выяснили, что в популярных сортах пива, производимых в США и Европе, есть опасные канцерогенные вещества .
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