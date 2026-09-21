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Абитуриентам добавят баллы за «лишние» ЕГЭ: Минобрнауки меняет правила приема в вузы

Абитуриентам добавят баллы за «лишние» ЕГЭ: Минобрнауки меняет правила приема в вузы

МОСКВА, 21 сентябяря, ФедералПресс. С 2027/28 учебного года российские университеты могут начать прием по обновленным правилам, которые затронут перечень обязательных экзаменов и систему конкурса.

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