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Газета «Культура»

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В Петербурге откроется выставка «Мосты в кольце блокады»

В Петербурге откроется выставка «Мосты в кольце блокады»

Экспозиция, посвящённая 80-летию Великой Победы, расскажет о подвигах ленинградских мостовиков. В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 29 мая откроется выставка «Мосты в кольце блокады», передает комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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