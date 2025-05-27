В Петербурге откроется выставка «Мосты в кольце блокады»

Экспозиция, посвящённая 80-летию Великой Победы, расскажет о подвигах ленинградских мостовиков. В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 29 мая откроется выставка «Мосты в кольце блокады», передает комитет по культуре Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии