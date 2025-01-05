Рынок стрит-ретейла в жилых комплексах: как коммерческие помещения удовлетворяют потребности жителей

В последние годы наблюдается стремительный рост рынка стрит-ретейла в жилых комплексах. Новые жилые комплексы все чаще предлагают своим жителям не только комфортное проживание, но и удобства, которые ранее были доступны только за пределами дома.
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