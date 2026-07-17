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Хорошёвка

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Хостел в 1-м Магистральном тупике прикрыли из-за многочисленных нарушений

Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку хостела в 1-м Магистральном тупике. В заведении, рассчитанном на одновременное проживание около 1,5 тысяч постояльцев, выявили многочисленные грубые нарушения требований федерального законодательства.

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