Хостел в 1-м Магистральном тупике прикрыли из-за многочисленных нарушений

Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку хостела в 1-м Магистральном тупике. В заведении, рассчитанном на одновременное проживание около 1,5 тысяч постояльцев, выявили многочисленные грубые нарушения требований федерального законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии