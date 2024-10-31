Ким Чен Ын: запуск ракеты показывает решимость КНДР дать ответ врагам

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты демонстрирует решимость Пхеньяна дать ответ врагам. Соответствующее заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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