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Южная Корея - страна, в которой традиции и современность идеально сочетаются

Южная Корея - страна, в которой традиции и современность идеально сочетаются

﻿﻿«Я не хочу ехать в Южную Корею», — недавно заявил мне друг. «Наверное, в прошлой жизни я была собакой, и хоть корейцы их больше не едят, во мне до сих пор живет обида».

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