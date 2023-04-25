Южная Корея - страна, в которой традиции и современность идеально сочетаются

«Я не хочу ехать в Южную Корею», — недавно заявил мне друг. «Наверное, в прошлой жизни я была собакой, и хоть корейцы их больше не едят, во мне до сих пор живет обида».
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