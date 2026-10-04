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Царьград

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Капитан Намибии Хотто обещал купить русскую водку в Екатеринбурге

Капитан Намибии Хотто обещал купить русскую водку в Екатеринбурге

Капитан сборной Намибии по футболу Деон Хотто, после поражения от команды России в Екатеринбурге со счетом 0:6, планирует в воскресенье осмотреть город и купить в качестве сувенира русскую водку для своей жены перед вылетом в ЮАР.

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