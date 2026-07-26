Воздушный обман: Украина и США дорабатывают прекращение огня с Россией Представители Украины и США продолжают обсуждать вариант взаимного прекращения огня (перемирия) в небе с РФ в рамках текущих в.
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Воздушный обман: Украина и США дорабатывают прекращение огня с Россией Представители Украины и США продолжают обсуждать вариант взаимного прекращения огня (перемирия) в небе с РФ в рамках текущих в.
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