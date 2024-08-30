Петербуржцам рассказали, какая погода будет первого и второго сентября

Возможен небольшой дождь Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что пятница, 30 августа, претендует на звание самого теплого дня в августе, так как температура воздуха сегодня должна превысить в центре города +26 гр.
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