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Захарова перечислила свои поводы для нецензурной брани

Захарова перечислила свои поводы для нецензурной брани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на молодежном форуме «Гвардейск», рассказала, что в крайне редких случаях прибегает к нецензурной брани, однако делает это лишь в приватной обстановке.

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