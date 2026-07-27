Захарова перечислила свои поводы для нецензурной брани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на молодежном форуме «Гвардейск», рассказала, что в крайне редких случаях прибегает к нецензурной брани, однако делает это лишь в приватной обстановке.
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