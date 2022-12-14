Призер Олимпиады Емелин оценил заявление главы Олимпийского комитета США о нейтральном флаге

Российский борец классического стиля, бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин в беседе со «Звездой» выразил надежду, что спортсмены из России будут допущены до отборочных этапов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.