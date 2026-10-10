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Царьград

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"Осужденного из-под стражи освободить": Суд изменил приговор Портянникову по делу о бронежилетах для Минобороны

"Осужденного из-под стражи освободить": Суд изменил приговор Портянникову по делу о бронежилетах для Минобороны

Московский городской суд изменил приговор Вячеславу Портянникову, который был ранее осуждён по делу о взятничестве в контракте на бронежилеты для Минобороны.

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