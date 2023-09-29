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Форвард «Северстали» Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ладьевидной кости стопы

Форвард «Северстали» Вовченко выбыл на 4 недели из-за перелома ладьевидной кости стопы

«Шальная шайба, перелом ладьевидной кости 4 недели и я с вами » – написал нападающий в телеграм-канале.

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