РКН разработал порядок ведения реестра блогов с 10 тыс. подписчиков

Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра популярных блогов и каналов в мессенджерах с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков и предложил утвердить требования к сведениям, которые будут в него вноситься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии