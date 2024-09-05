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Парламентская газета

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РКН разработал порядок ведения реестра блогов с 10 тыс. подписчиков

РКН разработал порядок ведения реестра блогов с 10 тыс. подписчиков

Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра популярных блогов и каналов в мессенджерах с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков и предложил утвердить требования к сведениям, которые будут в него вноситься.

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