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Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на саммите G20

Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на саммите G20

Жена Луиса Лула де Силвы заявила, что "не боится" американского миллиардера и послала его куда подальше.

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