Зачем люди коллекционируют кроссовки и почему это хорошая инвестиция

Рассказываем о тех, кто покупает редкие кроссовки и зарабатывает на этом. фото: MidjourneyСегодня у каждого человека в гардеробе есть несколько пар кроссовок, которые он использует строго по своему назначению.
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