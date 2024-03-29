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Зачем люди коллекционируют кроссовки и почему это хорошая инвестиция

Зачем люди коллекционируют кроссовки и почему это хорошая инвестиция

Рассказываем о тех, кто покупает редкие кроссовки и зарабатывает на этом. фото: MidjourneyСегодня у каждого человека в гардеробе есть несколько пар кроссовок, которые он использует строго по своему назначению.

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