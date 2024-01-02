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Нулевая видимость: ДТП с 7 авто произошло на трассе Екатеринбург – Алматы

Нулевая видимость: ДТП с 7 авто произошло на трассе Екатеринбург – Алматы

Сегодня в 13:20 на автомобильной дороге республиканского значения «Граница РФ – Алматы» на участке Астана – Темиртау в районе посёлка Ошаганды произошло массовое ДТП с участием 7 транспортных средств, передаёт inАlmaty.

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