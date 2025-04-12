Латинская Америка: Эквадор – как ареал противостояния между США и Китаем

Завтра, 13 апреля, в Эквадоре должен пройти второй тур президентских выборов, исход которых остаётся крайне непредсказуемым: шансы действующего президента Даниэля Нобоа и бросившей ему вызов Луисы Гонсалес практически равны.
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