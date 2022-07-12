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РИА Новости: Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию рядом с Запорожской АЭС

РИА Новости: Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию рядом с Запорожской АЭС

Они сбросили мины калибром 120 миллиметровВ пресс-службе военно-гражданской администрации города Энергодар Запорожской области РИА Новости сообщили, что два беспилотника ВСУ нанесли удар по зданию, находящемуся неподалеку от атомной электростанции.

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