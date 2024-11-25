Здунова команда: в Мордовии на местах сидят липовые «царьки»?

Жители вопрошают, зачем же им нахлебники в пиджаках, если они вместо асфальта на дороги и освещения посёлков, закупают дорогостоящие автомобили для перевозки себя любимых?В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.
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