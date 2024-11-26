Политика как он...
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"Мужики с палками?" Белгородский губернатор отчитал журналиста и кое-что намекнул про Курск

"Мужики с палками?" Белгородский губернатор отчитал журналиста и кое-что намекнул про Курск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не смог скрыть обиды на журналиста, который, задавая вопрос чиновнику, назвал местную самооборону «мужиками с палками»: Гладков: «Как вы назвали, «мужики с палками»? Вы у нас первый раз? Тогда не буду воспринимать как отрицательную оценку, потому что очень близко это воспринимаю.

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