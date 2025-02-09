Курская аномалия: Призрачные ФАП и украденные миллиарды показали системный крах в прифронтовой зоне

Андрей Ревнивцев В Курской области очередной скандал, связанный с расходованием казённых денег. Выяснилось, что 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые сейчас бы очень пригодились прифронтовому региону, существуют только на бумаге.