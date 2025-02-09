БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курская аномалия: Призрачные ФАП и украденные миллиарды показали системный крах в прифронтовой зоне

Курская аномалия: Призрачные ФАП и украденные миллиарды показали системный крах в прифронтовой зоне

Андрей Ревнивцев В Курской области очередной скандал, связанный с расходованием казённых денег. Выяснилось, что 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые сейчас бы очень пригодились прифронтовому региону, существуют только на бумаге.

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Комментарии
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Нина СаковичКостенко
Пока воруют никто ничего не видит !
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Такое твориться по всей России, просто этого &quot;видеть&quot; ни кто не хочет, не выгодно это местному руководству!
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17 час.
Амара Карпова
Стыд и позор🤮Безнаказанность порождает беспредел и вседозволенность🤬
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16 час.
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