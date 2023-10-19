Возобновлен судебный процесс по краже имущества Чубайса: приедет ли пострадавший

Новый процесс начал Хамовнический суд Москвы.Как ранее сообщал «Царьград», в апреле 2022 года Чубайс отказался от приезда в Россию по приглашению суда по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей, теперь судебный процесс по этому делу возобновлен Хамовническим судом Москвы, дополняет Москва 24.
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