Возобновлен судебный процесс по краже имущества Чубайса: приедет ли пострадавший

Новый процесс начал Хамовнический суд Москвы.Как ранее сообщал «Царьград», в апреле 2022 года Чубайс отказался от приезда в Россию по приглашению суда по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей, теперь судебный процесс по этому делу возобновлен Хамовническим судом Москвы, дополняет Москва 24.