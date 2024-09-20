Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО по губернаторскому проекту в Новосибирской области

Сертификат включает несколько направлений: социально-медицинскую реабилитацию, зубопротезирование, содействие в установлении инвалидности, возможность получить технические средства реабилитации (в прокат), дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, посещение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.
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