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Соревнования по пулевой стрельбе.

Соревнования по пулевой стрельбе.

22.04.2025 состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди участников отделений социальной реабилитации, абилитации инвалидов центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов г.

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