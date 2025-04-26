22.04.2025 состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди участников отделений социальной реабилитации, абилитации инвалидов центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов г.
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