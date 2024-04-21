Грузовик или трактор? Все и сразу! (видео)

Откуда появляются гибриды грузовых автомобилей и тракторов? Да все просто: это стремление расширить возможности при сохранении преимуществ каждого из классов – о многом и так родственных и пересекающихся в самых различных сферах.
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