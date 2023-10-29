Космонавтов будут доставлять на старт роскошно

Автомобили будут использоваться во время подготовки к лунной миссии, начиная с 2024 года.Canoo Technologies Artemis Интерьер автомобилей Canoo отличается эстетикой и комфортом, обеспечивая астронавтам оптимальные условия для длительных поездок.
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