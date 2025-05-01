Овечкин поднялся на 12-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ

Nick Wass/AP/TASS Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории Национальной хоккейной лиги по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф, догнав хоккеиста Марио Лемье, сообщил "СЭ".
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