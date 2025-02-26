Ольга Любимова вошла в оргкомитет конкурса «Интервидение»

Министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вошли в состав оргкомитета по подготовке и проведению международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».
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