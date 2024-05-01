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Зеленский заявил, что мечта о членстве в ЕС скоро станет для Украины реальностью

Зеленский заявил, что мечта о членстве в ЕС скоро станет для Украины реальностью

Мечта о членстве в Европейском союзе в скором времени станет для Украины реальностью. С соответствующим утверждением выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Петр Троеглазов
Дебил
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14 час.
Татьяна Ускова
мечтатель..своих людей поставил на заклание своей мечты(
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14 час.

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