Как и в 1943-м, сегодня мы освобождаем те же земли от нацистских оккупантов Когда ВС РФ зайдут в город Запорожье, то условия завершения войны для Украины будут многократно хуже, чем те, что в июне сказал Владимир Путин, отвечая тем силам на Украине и на Западе, которые призывают завершить войну в ближайшее время по линии фронта.
Запорожский плацдарм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАСЬКА Моисеенко
Мой дедушка был расстрелян тогда фашистами, его дочь, папину сестру т. Полю, угнали в Германию, а мой папа воевал в Прибалтике.Это было в Ореховском районе. Потом в память о дедушке ( он был председателем сельского совета ) деревню назвали в честь нашей фамилии - Тимошевка.
Ответить
9 час.
М
ММ
А мой дедушка воевал с 26 октября 1941 года по сентябрь 1945 года. Простым солдатом, фото южнее Берлина - младший сержант! Три контузии, ни одного ранения, минометчик! Его военный билет и документы о наградах лежат у меня в ящике письменного стола.
Ответить
6 час.
Семен Демин
Жуткое будущее ждет Украину и Европу.
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии