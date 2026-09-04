15 загадок для тех, кто любит проверять себя

Не листайте дальше, пока не попробуете решить первую загадку. Каждая следующая будет немного сложнее, хитрее или неожиданнее предыдущей.
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