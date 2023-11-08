Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента

REUTERS/Jonathan Ernst Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру журналиста и экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента, если победит на предстоящих выборах в 2024 году.
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