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Недержание мочи у мужчин: причины и современные методы лечения

Недержание мочи у мужчин: причины и современные методы лечения

Каждый десятый взрослый мужчина сталкивается с недержанием, и половина даже не пытается лечиться. Тем не менее недержание мочи у взрослых мужчин — диагноз, который хорошо поддается коррекции.

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