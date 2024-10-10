Спам-атака: чем грозят организациям навязчивые звонки

Все чаще пользователи сотовой связи становятся объектами навязчивой и даже агрессивной спам-атаки. Телефонные звонки и сообщения могут не смолкать даже в ночное время, и, сколько бы входящие вызовы ни блокировались, меньше их от этого совсем не становится.