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Спам-атака: чем грозят организациям навязчивые звонки

Спам-атака: чем грозят организациям навязчивые звонки

Все чаще пользователи сотовой связи становятся объектами навязчивой и даже агрессивной спам-атаки. Телефонные звонки и сообщения могут не смолкать даже в ночное время, и, сколько бы входящие вызовы ни блокировались, меньше их от этого совсем не становится.

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