Теперь в два раза дольше! Прохождение Gothic 1 Remake займет 60 часов Руководитель Alk...

Теперь в два раза дольше! Прохождение Gothic 1 Remake займет 60 часовРуководитель Alkimia Interactive Рейнхард Полличе стал гостем подкаста GameStar Talk, где раскрыл новые детали RPG Gothic 1 Remake, которую испанская студия делает под эгидой THQ Nordic.
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