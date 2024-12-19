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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Теперь в два раза дольше! Прохождение Gothic 1 Remake займет 60 часов Руководитель Alk...

Теперь в два раза дольше! Прохождение Gothic 1 Remake займет 60 часов Руководитель Alk...

Теперь в два раза дольше! Прохождение Gothic 1 Remake займет 60 часовРуководитель Alkimia Interactive Рейнхард Полличе стал гостем подкаста GameStar Talk, где раскрыл новые детали RPG Gothic 1 Remake, которую испанская студия делает под эгидой THQ Nordic.

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