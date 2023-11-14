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Вечерний Новосибирск

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Три человека погибли в ДТП с Маздой под Новосибирском

Три человека погибли в ДТП с Маздой под Новосибирском

Прокурор Черепановского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда и смерть двух и более лиц.

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