Три человека погибли в ДТП с Маздой под Новосибирском

Прокурор Черепановского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда и смерть двух и более лиц.
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