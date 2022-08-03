Клубы РПЛ попросят смягчить закон о Fan ID, Тутберидзе обвинили в нечестной игре, санкции США против Кабаевой, два новичка «Челси», Хачатурянц не обсуждает «Спартак» и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей ✨ 1. Клубы РПЛ попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID для детей и людей старше 60 лет.
Популярные статьи
- Кунде – игрок «Барсы», Феттель уходит из «Ф-1», ЦСКА подписал Здьелара и Мендеса, расследование УЕФА из-за криков про Путина, расписка Федуна для Газизова и другие новости
- 1-я победа «Краснодара», «Матч ТВ» без АПЛ, Роналду не сыграет с «Атлетико», оформлено 100 тысяч Fan ID, «Феррари» доминирует в Венгрии, Лавров готов обсуждать обмен Грайнер и другие новости
- Крупная победа «Спартака» и достижение Промеса, ЦСКА потерял очки, новый трофей Месси в «ПСЖ», Роналду вернулся в состав «МЮ», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости
Свежие комментарии