Клубы РПЛ попросят смягчить закон о Fan ID, Тутберидзе обвинили в нечестной игре, санкции США против Кабаевой, два новичка «Челси», Хачатурянц не обсуждает «Спартак» и другие новости

1-я победа «Краснодара», «Матч ТВ» без АПЛ, Роналду не сыграет с «Атлетико», оформлено 100 тысяч Fan ID, «Феррари» доминирует в Венгрии, Лавров готов обсуждать обмен Грайнер и другие новости