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Клубы РПЛ попросят смягчить закон о Fan ID, Тутберидзе обвинили в нечестной игре, санкции США против Кабаевой, два новичка «Челси», Хачатурянц не обсуждает «Спартак» и другие новости

Клубы РПЛ попросят смягчить закон о Fan ID, Тутберидзе обвинили в нечестной игре, санкции США против Кабаевой, два новичка «Челси», Хачатурянц не обсуждает «Спартак» и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей ✨ 1. Клубы РПЛ попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID для детей и людей старше 60 лет.

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