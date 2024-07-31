Британия, США и Франция заблокировали заявление ООН с осуждением удара по Хании

РФ предложила Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заявление для прессы с осуждением ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, но принятие документа было заблокировано Великобританией, Соединенными Штатами и Францией.
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