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Свечников сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 12+14 в 33 играх

Форвард «Каролины» набрал 26-е (12+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры. В матче с «Рейнджерс» за 16:22 (7:31 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

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