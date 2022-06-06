— Какая разница между мужем и ребенком? — В принципе, никакой — но ребенка хоть можно оставлять одного с нянькой...

Зачем вам современная медицина, генная инженерия и нанолекарства, когда можно просто прыгнуть в ледяную воду и три раза перекреститься? Я же говорил, что купание в крещенской купели опасно для здоровья!Вчера вечером зафиксировано два инфаркта - среди наблюдающих за ныряющими Посетитель в кафе:- Сестрица, вина и фруктов.
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