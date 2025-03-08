Почему квантовый мир такой странный? На самом деле логические парадоксы описываются линейной алгеброй

Квантовая механика — краеугольный камень современной физики. Она с безупречной точностью описывает поведение мельчайших частиц материи, предсказывая результаты экспериментов с поразительной достоверностью.
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