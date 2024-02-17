Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Такер открыл ящик Пандоры. Ждём наплыва мигрантов из Европы и США

Такер открыл ящик Пандоры. Ждём наплыва мигрантов из Европы и США

Ох, уж этот Карлсон. ну и натворил же дел. И я не только про его скандальное интервью, взятое у нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

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Комментарии
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Александр Рус
с 90 года в России?а что так?я вот родом из ферганской долины и слышал как эти твари ишачьи орали-ежай свая расия....а на хера два вуза,придурок?мне хватило одного ферганского политехнического....
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18 час.
Россиянин
А мы рады работящим, адекватным людям. Работа всем найдется. Ну мигрантам с Таджикистана: Мужики, сделайте у себя в стране так как это сделано в России, и тогда может быть мы будем завидовать вам. Все в ваших трудовых и мазолитстых руках. Гоните к шайтану ваших &quot;новых баев&quot; как мы прогнали своих &quot;новых русских&quot;. Не сможете, попросите у нас помощи. Поможем!!!
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18 час.
мЗ
мирас Закироув
Не сравнивай их с американскими мигрантами ,это небо и земля!
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13 час.

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