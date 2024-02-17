Такер открыл ящик Пандоры. Ждём наплыва мигрантов из Европы и США

с 90 года в России?а что так?я вот родом из ферганской долины и слышал как эти твари ишачьи орали-ежай свая расия....а на хера два вуза,придурок?мне хватило одного ферганского политехнического....

Россиянин

А мы рады работящим, адекватным людям. Работа всем найдется. Ну мигрантам с Таджикистана: Мужики, сделайте у себя в стране так как это сделано в России, и тогда может быть мы будем завидовать вам. Все в ваших трудовых и мазолитстых руках. Гоните к шайтану ваших "новых баев" как мы прогнали своих "новых русских". Не сможете, попросите у нас помощи. Поможем!!!