Рае Квон Чунг призвал молодёжь использовать общественный транспорт

Рае Квон Чунг, советник министра иностранных дел Республики Корея, призвал молодёжь на Международном фестивале в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября использовать общественный транспорт и раздельный сбор отходов во имя экологического роста.
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