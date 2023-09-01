Всем добрый субботний вечер!Жизнь моя сложилась так, что прожив 20 лет в своем любимом городе на юге страны, я вышла замуж и переехала к мужу в Москву.
Нравится ли вам жить в Москве?
Комментарии
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Майя Maja
Столько иностранцев хвалят гостеприимную Москву. Я вот много летала раньше в Дубай и Абу-Даби, Лондон, Женеву и еще несколько европейских городков, сейчас в Шанхай и Пекин, так все меня постоянно просили сотрудники по филиалам что-нибудь именно из Москвы. Вот именно московское -что-то.))) На память. И многие мечтали побывать лично, посмотреть своими глазами))
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2 час.
Элина Морозова
По последним данным Москва теперь чуть ли не на первом месте в мире по уровню комфорта. Но чтобы это понимать и прочувствовать, надо было провести детство в старых московских двориках, юность в новостройках по колено в грязи и глине, пожить в коммуналках и заводских районах... и в течении жизни видеть как постепенно преображается город.
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2 час.
Майя Maja
Бесспорно!
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2 час.
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