Нравится ли вам жить в Москве?

Столько иностранцев хвалят гостеприимную Москву. Я вот много летала раньше в Дубай и Абу-Даби, Лондон, Женеву и еще несколько европейских городков, сейчас в Шанхай и Пекин, так все меня постоянно просили сотрудники по филиалам что-нибудь именно из Москвы. Вот именно московское -что-то.))) На память. И многие мечтали побывать лично, посмотреть своими глазами))

Элина Морозова

По последним данным Москва теперь чуть ли не на первом месте в мире по уровню комфорта. Но чтобы это понимать и прочувствовать, надо было провести детство в старых московских двориках, юность в новостройках по колено в грязи и глине, пожить в коммуналках и заводских районах... и в течении жизни видеть как постепенно преображается город.