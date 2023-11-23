Российский актёр Белецкий погиб при странных обстоятельствах в Индии

Тело артиста на родину не вернут.фото: vk.com/teatrkukolmariel--> Актёр Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет, сообщает пресс-служба Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, где до 2021 года служил артист.