Они повсюду: сколько черных дыр нашли ученые в Млечном Пути

В нашей галактике — Млечный Путь — могут находиться около 100 миллионов черных дыр звездных масс. Однако ученым удалось подтвердить существование лишь нескольких десятков таких объектов.
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