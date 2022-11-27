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В Рязани на Московском из-за аварии пострадали два молодых человека

В Рязани на Московском из-за аварии пострадали два молодых человека

ДТП произошло около дома № 62/22 по улице Октябрьской. По данным ведомства, 27-летняя жительница Клепиковского района на Peugeot 308 при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и врезалась в Lada Priora под управлением 22-летнего рязанца.

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