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Собянин поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения

Собянин поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения

Детская городская клиническая больница святого Владимира отмечает 150-летний юбилей. Сергей Собянин поздравил в своем канале в мессенджере "Макс" коллектив одного из старейших медицинских учреждений Москвы и отметил вклад его специалистов в сохранение здоровья детей.

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