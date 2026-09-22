Собянин поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения

Детская городская клиническая больница святого Владимира отмечает 150-летний юбилей. Сергей Собянин поздравил в своем канале в мессенджере "Макс" коллектив одного из старейших медицинских учреждений Москвы и отметил вклад его специалистов в сохранение здоровья детей.